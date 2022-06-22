الأكاذيب البيضاء وصراحة الأطباء

وقد وجدت إحدى الدراسات أن أكثر من 55% من الأطباء يصفون تشخيص المرض بطريقة أكثر إيجابية، وفي عام 2012، أظهرت دراسة أن ثلث الأطباء البالغ عددهم 981 طبيبًا قالوا إنه لا ينبغي بالضرورة مشاركة الأخطاء الطبية الجسيمة مع المرضى، وجدت دراسة جديدة أن 11% من الأطباء يقولون إنهم أخبروا مريضهم بشيء لم يكن صحيحًا في العام السابق، وحوالي 20 في المائة قالوا إنهم لم يكشفوا عن خطأ كامل للمريض؛ لأنهم كانوا يخشون دعوى قضائية، و34% من الأطباء الذين شملهم الاستطلاع لم "يوافقوا تمامًا" على أن الأطباء يجب أن يكشفوا عن جميع الأخطاء الطبية الجسيمة للمرضى المصابين. (فهل يعد هذا نوعًا من الكذب؟).