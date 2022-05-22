الإبداع حين يجتمع: جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني

حفل توزيع الجوائز حضره صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية، رئيس اللجنة العليا للجائزة، كذلك بحضور سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم ورئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان. وجامعة الأمير سلطان كانت مقر هذه الاحتفالية.. وهذا ما قصدته بـ"حين يجتمع الإبداع في مكان واحد"، بحضور أمير الرياض والأمير سلطان والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف؛ فإن كمية وحجم المعلومات والتراث والأصالة فوق أي تصور؛ وهذا ما يجعل مثل هكذا مناسبات تتعدى الحدود الفنية لها، إلى مجالات أوسع من الاستفادة من خبرات وإيجابيات الحضور أنفسهم.. وبطبيعة الحال لا يمكن أن ننسى أيقونة علمية مثل الدكتور أحمد بن صالح اليماني رئيس جامعة الأمير سلطان، الذي بعد الترحيب، أكد أهمية هذه الجائزة من الناحية العلمية، وعلى تمسك الجامعة بالإشراف عليها من خلال كلية العمارة والتصميم في الجامعة.