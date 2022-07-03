الاتحاد يخسـر الأهلي..!!

إن لم تجد من كان ينافسك في يوم ما فستبقى وحيدًا، وهو شعور مرعب، لا يمكن وصفه؛ إنه بمنزلة الإحساس بالفقد والغياب الحزين الذي "يشبه القتل البطيء"، تنسى فيه وقع أي خسارة أخرى في النفس والوجدان من بطولات، وهزات قوية يمكن أن تتعرض لها، وهو ما حدث للاتحاد بفقدان الدوري، وكأنما مرَّ دونما أسف لضياعه رغم أهميته، والتعب المضني من أجله طوال الجولات الماضية..!!