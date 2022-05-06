التطوُّع الأعوج

أصحاب التطوع الأعوج يعملون ويجتهدون، ثم تكشفهم فلتات اللسان وعبارات التفاخر بأن النية لم تكن طلبًا لما عند الله، وإنما إشباع حظوظ النفس. ويظهر ذلك حينما يتحدثون عما فعلوا، ويذكرونه بحثًا عن الإطراء المزيف، ولا يعلمون أن ذلك هو المن والأذى الذي حذَّرنا الخالق سبحانه منه. يقول الله تعالى في سورة البقرة {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى}