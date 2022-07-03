"التعليم عن بُعد" والدورات الخارجية..!

الدورات الخارجية، وبخاصة في العلوم النظرية، تستنفد الكثير من مخصصات الجهات الحكومية، سواء وزارات أو هيئات ومَن في حكمها، ويتم تخصيص بنود لهذا الغرض بملايين الريالات سنويًّا. هذه الأموال يمكن الاستفادة منها في موارد أخرى لمصلحة هذا القطاع؛ وبالتالي تعويض بند التدريب الخارجي من خلال دورات تعليم عن بُعد، تُعقد في مقر الجهة المستفيدة مع أي معهد خارجي بأقل من ربع التكلفة بحكم أن هذا النوع من التعليم (عن بُعد) حقق نجاحًا كبيرًا، يمكن الاعتماد عليه، وتحقيق الفائدة القصوى منه للمتدرب.