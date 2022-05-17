التقاعد بعد السبعين..!

من أبرز النقاط التي ركَّز عليها النظام القديم في تحديد سن التقاعد بعمر ستين عامًا هو الوضع الصحي لمن يبلغون هذه المرحلة العمرية، وهذا أمر حقيقي قبل أربعين عامًا وأكثر، ولكن في الوقت الحالي، ومع تطور الوضع الصحي عالميًّا، وتحقيق النقلات المدهشة في عالم الطب، أصبحت تلك المرحلة العمرية (ستين عامًا) أقرب لمرحلة متوسطي الأعمار منها للشيخوخة، وهذا أمر واقع على مستوى العالم؛ إذ ارتفع متوسط الأعمار. وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن متوسط الأعمار قد ارتفع بمقدار من 5 ـ 9 سنوات على مستوى العالم في الفترة من 2000 إلى 2015، ولكن بشكل متفاوت داخل البلدان وفيما بينها.