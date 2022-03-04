التكامل سرُّ النجاح

لا يمكن أن تُفهم الكلمات إلا بتكامل الجُمل، ولا يمكن استيعاب الجُمل إلا بالدلالات الموجودة في أذهاننا، التي تُسهم بشكل فاعل في فهمنا لما يراد قوله. ولا نستطيع أن ندرك ما يود الآخرون قوله لنا إلا بوجود خلفية مشتركة بيننا، تُسهم في فَهْم ما يُراد ويُقال. ومن أولى الألعاب التي نستخدمها في الطفولة لعبة الـPuzzle، الخاصة بتركيب القطع لتكامل الصورة؛ ليبدو المشهد مفرحًا باكتماله. كما أن التكامل ضرورة، ومن أهم ما نتعلمه في الدروس الحياتية؛ فبالتكامل مع الآخرين ومع الأشياء تكتمل الصور، بمختلف أشكالها وسياقاتها وتنوعها.. والأمر ذاته في فِرق العمل؛ إذ لا تنجز الأعمال إلا بالتضافر والتكاتف اللذين يعكسان تكاملاً بين أعضاء الفريق، يؤدي لإنتاج عمل مميز. ففي أول لقاءاتي مع فريق عمل لمشروع مميز كنت أقول لهم: "أنتم كشافاتي، وعكازاتي؛ لن أنجح في إدارة المشروع لولاكم".