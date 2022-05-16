التمريض يحترق.. فمن ينصفه؟

يُعرّف احتراق الممرضة على أنه "استنفاد القوة الجسدية أو العاطفية أو الدافع؛ نتيجة الإجهاد أو الإحباط لفترات طويلة"، ونلحظ أنه ويومًا بعد يوم يتزايد عبء المريض على التمريض، فعلى سبيل المثال في العناية المركزة، وبسبب النقص قد يصل الحال إلى أن يكون لدى كل ممرضة ثلاثة مرضى للعناية بهم.