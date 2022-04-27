"الخاتم".. الحدث الأبرز!

أما المكان فتبوك، وتحديدًا أحد المجمعات التجارية. وأما المناسبة فحملة تبرع رمضانية للجنة تراحم التي أطلقتها لصالح أُسر السجناء والمفرج عنهم! وأما بطلة قصتنا هذه فهي سيدة مسنة، صادفت عند مرورها بالمجمع التجاري تدشين تلك الحملة الخيرية. ولأن المال وقلة الحيلة ربما لم يسعفاها في الموقف انطلق من بين ضلوعها الطاهرة ما هو أغلى من المال، وهو الحس الفطري بمعاناة الآخرين؛ وهو ما جعلها تتضامن مع هذه الحملة بسجيتها وبساطتها، وبجود كبار السن الفطري؛ إذ قامت بنزع خاتمها الوحيد الذي تملكه، وقدَّمته لصالح هذا المشروع الخيري الذي لا يستقبل التبرعات العينية، ولكن تحت إلحاحها الشديد على المنظِّمين لقبول تبرعها هذا؛ لأنه قدرتها واستطاعتها، استلموه منها تقديرًا لها ولموقفها النبيل!