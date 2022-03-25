الريادة التقنية بين الضرورة والترف

هذه الرؤى والتطلعات الطموحة ما كان لها أن توجد لولا فضل الله تعالى، ثم ما أوجدته رؤية السعودية 2030 التي رفعت سقف التوقعات إلى الحد الأعلى. كما أننا في هذا العهد الزاهر الذي نعيشه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –، لم نعد نقنع بأقل من مراتب الريادة والتفوق، وهو واقع يتناسب تمامًا مع مكانة هذه البلاد التي تبوأتها منذ قديم الزمان، وسِيرتها العريقة الضاربة بجذورها في أرض التاريخ والأصالة.