السكن والتمويل والحلول المرجوة

من ضمن التحديات التي قامت وسعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان رفع معدلات نِسَب التملك للسعوديين، التي كانت تُشكِّل في فترة من الفترات موضوعًا شاقًّا وصعبًا على المواطن للحصول على العقار، وينتظر سنوات طويلة حتى يتمكن من الحصول على قرض عقاري. ومن ضمن البرامج التي هدفت الوزارة إليها وصول نسبة التملك خلال ٢٠٢٠ إلى ٦٠ ٪. وتمكنت الوزارة عبر برامجها وبرامج رؤية السعودية ٢٠٣٠ من الوصول إلى هذه النسبة خلال فترة وجيزة، ومن خلال إدراج برامج الإسكان والدعم مع الجهات التمويلية التي قدمت القروض العقارية بشكل سريع وأسهل من السابق.