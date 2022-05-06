الطائف بحلة جديدة

هذه الأوامر الكريمة جدَّدت الأمل في تطوير المحافظة التي توقف كثير من المشاريع التنموية والسياحية فيها، بل إن بعض المشاريع المعتمدة مضى عليها سنوات وسنوات دون إنجاز، وتوقفت الشركات عن استكمال تلك المشاريع، وأصبحت المحافظة تعتمد على أبنائها من أصحاب رؤوس الأموال في إقامة بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواكبة ما يجري في مناطق ومحافظات السعودية، حتى أن كثيرًا من الحدائق التي أنشأتها الأمانة بدون اهتمام أو تطوير أو تحديث، ولم تعد ذات جذب لزيارتها، ولم يعد استثمارها ذا جدوى، ومنها حديقة الملك فيصل وحديقة الملك فهد التي كانت في مرحلة ما تعج بالزوار والمصطافين، وكذلك متنزه سيسد التابع لوزارة الزراعة، الذي أصبح مأوى للكلاب -أكرمكم الله- في حين كان عند إنشائه شعلة من الحيوية من الزوار الذين قد لا يجدون مكانًا للجلوس فيه. وفي الهدا والشفا حدِّث ولا حرج؛ فلم تمر عليهما يد التطوير الذي اعتُمدت له هيئة منذ أكثر من عشر سنوات، وبقي المُلاك محاصرين من البلديات؛ فاستثمار أراضيهم أصبح عديم الجدوى لارتفاع سعر الأراضي، وتحديد نسبة مساحة البناء.