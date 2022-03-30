الطالب والوزير.. ودوام شهر رمضان!

فإذا كان شهر رمضان مثل بقية الشهور فلماذا نميزه بتوقيت الدوام فيه عن بقية الشهور..؟! إذًا هو يختلف عن بقية الشهور في توقيت الدوام؛ كونه شهر صوم وعبادة، وعمل..! ولكن علينا أن نغيِّر في توقيت الدوام، وأن يكون توقيت الدوام فيه من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة أو الحادية عشرة والنصف؛ حتى يكون ذلك التوقيت في شهر رمضان المبارك حقًّا، قولاً وفعلاً، مثل بقية الشهور. أما كوننا نميزه بدوام يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى قبل العصر في مناطق ومدن، وقبيل العصر بدقائق معدودة في مناطق ومدن أخرى، فحينها لا يكون مثله مثل بقية الشهور، بل هو مختلف كليًّا..!! ويكون فيه أيضًا مشقة وتعب كثير على الطلاب والطالبات، بخلاف الموظفين والموظفات؛ لأنه سيكون فيه سهر في الليل حتى الفجر، طالما الدوام في منتصف النهار، فضلاً عن توقيت اختبارات الفترة الأولى..!! ولذلك تغيير توقيت الدوام عند الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة أو الحادية عشرة والنصف مطلب مُلح يا معالي الوزير؛ حتى يكون توقيت الدوام في شهر رمضان المبارك مثله مثل بقية الشهور قولاً وفعلاً. وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، ونحن وبلادنا الحبيبة وجميع بلاد المسلمين في خير وصحة وعافية، وأمن وأمان، بإذن الله تعالى.