"العاصوف" والالتزام الحقيقي..!

أخشى أن يعتقد بعض أبناء الجيل الحالي أن شخصيات العاصوف تمثل الدين الإسلامي. وهذا ما يجب أن نحذر منه، وننبه الأطفال والشباب. يجب أن نخبرهم بأن صاحب الثوب القصير واللحية الطويلة في عصرنا الحالي هو متبع للسنة، وهو يفعل ما أمرنا الدين الإسلامي به، ولا نشبهه بشخصيات العاصوف. علينا جميعًا أن نعزز قيمة الالتزام الديني في شخصيات الأبناء، وأن صاحب الصف الأول في المسجد، ومَن يحمل القرآن، ومَن يذكر الله، هو الأفضل والأميز والأحسن والأقرب إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.