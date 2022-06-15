العنف الأسري وثلاثية الطلاق والمخدرات والجهل

المؤسف أن هناك من يحاول اختلاق الأعذار لهؤلاء بذريعة أن تربية زوجاتهم وأبنائهم من صميم واجباتهم، ويحاولون التخفي وتعليق تلك الإخفاقات على شماعة الشريعة الإسلامية. ويتناسى هؤلاء أن الضرب المقصود يأتي في سياق محدد، وليس الهدف منه الإيذاء البدني أو إحداث الألم، إنما له بعد رمزي فقط. كما أن النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- لم يضرب أيًّا من زوجاته، ولم يعنف بناته، حتى خادمه لم يعاتبه.