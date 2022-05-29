القاعدة السينية

قبل أن أبدأ بكتابة ما يدور في عقلي سأصْدُقكم بأنني أجد صعوبة في تطبيق هذه القاعدة، وخصوصًا في مرحلة التنفيذ، والسبب يعود إلى تكاسلي وقت تنفيذ الأفكار، وهذا خلل كبير يحول بيني وبين النجاح، ولا أخجل من ذكر هذا العيب لكم، وقبل أن تصدِّقوا أو تشككوا بما سأكتب عليكم أن تنصفوني بالتأمل في هذه القاعدة، وإثبات عدم صحتها بالعقل والمنطق.