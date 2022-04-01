القروض والادخار

وهناك أسباب كثيرة أدت إلى انخفاض معدل الادخار لدى الأفراد والأسر السعودية، منها ما هو عام، ومنها ما هو خاص. فمثلاً نجد الأفراد الذين ينالون تعليمًا عاليًا غالبًا ما تكون لديهم معرفة مالية بأهمية الادخار؛ إذ تنمو نِسَب معدل الادخار عند المجتمعات التي يتمتع أفرادها بتعليم أكاديمي عالٍ، بجانب دور المؤسسات الأهلية في القطاعَيْن العام والخاص في نشر الوعي بمدى أهمية الادخار كآلية في غاية الأهمية، تساهم في رفع المستوى الاقتصادي للأفراد والأسر؛ وبالتالي تأمين مستقبل مستقر لهم.