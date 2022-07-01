القوة الناعمة.. سلاح الأقوياء

هذا النوع من مصادر القوة بات يعرف باسم "القوة الناعمة" التي تمتاز بأنها أقل تكلفة من القوة التقليدية، ولا تترك آثارًا تدميرية، ولا تتسبب في تعطيل التنمية، ولا تعوق التطور.. بل على العكس من ذلك، فإن الدول، ولاسيما ذات الإمكانات المادية المتطورة، تستخدم الدعم المالي والمساعدات والقروض كنوع من أدوات القوة الناعمة؛ وبذلك تسهم في دفع عجلة التنمية في الدول المستهدفة.