لا نقول لك لا تبحث، ولا تسأل، بل نقف إلى جانبك شريطة أن تجد المكان المناسب، فقوقل تحتوي على كمية هائلة من المعلومات ولكنها تفتقر إلى التمييز، وهذه مشكلة شائعة لدرجة أن هناك نكتة مستمرة بين المتخصصين في الرعاية الصحية مفادها أنه إذا بحثت في جوجل عن أحد الأعراض (أي عرض)، فسيتم إخبارك حتمًا أنك مصاب بالسرطان.