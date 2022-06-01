المتقاعد يحتاج إلى 400 ريال..!!

إن أقرب الحلول وأيسرها هو إقرار علاوة سنوية للمتقاعدين الجدد بمقدار 400 ريال مثلاً؛ لتكون حافزًا وتشجيعًا لهم من جهة في طلب التقاعد المبكر لترك الشاغر من هذه الوظائف لجيل الشباب، وكذلك لمواجهة غلاء الأسعار ومتطلبات الحياة نوعًا ما، فضلاً عن أنها -أي العلاوة- في حال تم إقرارها وإضافتها على رواتب المتقاعدين لن تستنزف من سلم الرواتب العام ما يذكر؛ ففي كل عشر سنوات سيكون إجمالي المبلغ أربعة آلاف ريال فقط. هذا على افتراض وصول المتقاعد إلى عشر سنوات في الحياة بعد تقاعده..!!