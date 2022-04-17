"المجنون" يناديكم!

نحن خائفون من أن نكون "مجانين"؛ لأننا لم نعلق الجرس. كثرت المقالات، التغريدات والتحقيقات الصحفية.. وأسهب الكُتاب والأطباء النفسيون حول ضرورة إنشاء "مدن" للنقاهة النفسية في كل المناطق الإدارية في السعودية، تستوعب كل هؤلاء المضطربين نفسيًّا، ووضع خطة علاجية شاملة لإعادة احتوائهم، وتحقيق طموحاتهم، ومعرفة أفكارهم، ومتابعتهم، وتأهيلهم نفسيًّا، جسديًّا، سلوكيًّا ومهنيًّا؛ ومن ثم إدماجهم في المجتمع.