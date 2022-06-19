المدينة المنورة.. مكانة ثقافية عبر التاريخ

ولا تعتبر الثقافة فعلا طارئا على المجتمع المديني، فمنذ شهدت المدينة المنورة العهد السعودي الميمون في التاسع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1344هـ، ومنّ الله على المدينة وأهلها بالأمن والأمان، أصبحت طيبة الطيبة تزخر بكثير من المدارس والكتاتيب، وباتت الأندية الأدبية والثقافية حافلة بالأدباء والمثقفين، وفتحت حلقات المسجد النبوي أبوابها تستقبل الطلاب والدارسين، وبدأت الحياة الثقافية في المدينة المنورة تستعيد عافيتها، وتتجه نحو التطور والارتقاء لتواكب جوانب الحياة الأخرى، الاقتصادية والاجتماعية، والتي ازدهرت جميعها استنادا على حالة الأمن والطمأنينة التي انتشرت في سائر أنحاء البلاد، حتى وصلنا إلى هذا العصر الزاهر، الذي تبوأت فيه المملكة ومناطقها المختلفة مكانتها المستحقة على كافة الأصعدة، وأصبحت الثقافة فيه أحد معالم الحياة الاجتماعية للسعوديين كافة.