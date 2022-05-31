المرأة السعودية على قدر التحدي وأهلٌّ للثقة

المتابع لرحلة تمكين المرأة يدرك بوضوح أن التسهيلات التي تتمتع بها ليست مقصورة على مجرد تمكينها من سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامها للمنافسة على الوظائف، بل إن الجهد الأكبر تركز على تعديل القوانين التي كانت تتعرض بسببها للتعسف والظلم، ولاسيما فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية؛ فقد منعت القوانين تعرضها للعضل والحرمان من الميراث، وأتاحت لها الحصول على نفقة لها ولأولادها في حال الانفصال عن زوجها، والحق في حضانة أبنائها، والحصول على معاش الضمان الاجتماعي إذا تغيب الأب عنها وعن أبنائها، وغير ذلك من القوانين التي رفعت عنها الضرر.