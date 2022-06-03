المطاعم.. منتديات أدبية ومتنفس للعائلات

وفيما يتعلق بجودة الطعام، وحسبما تشير مدونة الذواق، فإن المطاعم تميل لتقديم الوجبات الصحية الطازجة والساخنة بعيدًا عن الأغذية المجمدة، أو تلك التي أمضت فترات طويلة ما بين الاستيراد والتخزين. كما تراعي الجوانب الصحية بعيدًا عن المواد المسرطنة التي تتسبب في كثير من الأمراض، وتعتمد بصورة أكبر على المكون المحلي من أرض ومزارع أرض الحرمين الشريفين؛ وبذلك فاقت في جودتها ما يتم استيراده من الخارج، وحصلت على ثقة المستهلك، وحجزت لنفسها نصيبًا كبيرًا في السوق.