المملكة وقيادتها محور العالم

أما فيما يخص العلاقة مع روسيا فإن الرئيس بوتين يكنُّ احترامًا كبيرًا لسمو ولي العهد حتى لو اختلف معه مثلما حدث في حرب أسعار النفط في عام 2020. يومها نشر سايمون هندرسون، مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن The Washington Institute for Near East Policy، تحليلاً في 2020/ 3/ 20 بعنوان "في حرب أسعار النفط السعودية - الروسية، ستتراجع الولايات المتحدة أولاً". ومما جاء في التحليل: "إن ما يضاعف التحدي الذي يواجهه صُناع القرار هو كيفية التعامل مع السعودية. فبالنسبة لكثيرين لا تزال صورة بوتين مع محمد بن سلمان في القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين في بوينس آيرس عام 2018 عالقة في الأذهان". ولهذا سعت دوائر كثيرة لتدمير الصداقة بين هذين الزعيمين.