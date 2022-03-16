الهاربون من البيوت

يعود من عمله، ثم ينام بعض الوقت، وينهض بعدها، وكأن هناك مَن يطرده من منزله! يتصل على هذا وذاك، وتتحرك أصابعه بكل توتر على شاشة جواله باحثة عن لقاء مقترح من أحد المعارف، وإن لم يكن هناك اقتراح اتجه إلى (استراحة)، تم إعدادها من قبل لتكون المنزل الرئيسي؛ يقضي فيها عدد ساعات أكثر من التي يقضيها مع زوجته وأبنائه!