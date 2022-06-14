الهجولة.. عفوًا التسوق الطبي

للحد من هذه المشكلة، يجب البدء في إنشاء قواعد بيانات مراقبة الأدوية، ومقاضاة مَن يقومون بالتسوق الطبي باعتباره جناية، وإنشاء نظام إلكتروني لتتبع الوصفات الطبية الزائدة، كذلك يجب على الأطباء أن يكونوا أكثر حذرًا؛ خاصة إذا جاء المريض يشكو من ألم عام وطلب دواءً معينًا، وإجراء فحص للذين يدّعون باستمرار فقدان أدويتهم أو أنها تعرضت للتلف أو السرقة، وربما الحل الأمثل والأنجع لدينا؛ سيكون نظام الملف الطبي الموحد.