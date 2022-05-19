الوعي قبل التمويل

وهنا يجب التوقف عند أن التمويل ليس بالسهولة التي ينظر لها كل صاحب منشأة صغيرة أو متوسطة، بل يجب الوعي بكل تبعاتها وطرح أسئلة كثيرة قبل البحث أو التوجه للحصول على تمويل؛ كمثال ذلك: "هل تحتاج التمويل أصلاً؟ هل تعرف تبعات التمويل وما يترتب عليه من تأخر سداد أو فائدة تحتسب عليك سواء كانت ثابتة أو متغيرة؟ هل تملك الملاءة المالية لسداد المستحقات وقت استحقاق التمويل؟ هل تعرف حجم التدفق النقدي المتوقع؟ وهل سيحقق هذا التمويل أهدافك المتوقعة أم محل شكوك وتوقعات وتقديرات شخصية؟ وأي نوع من أنواع التمويل تحتاجه (تمويل إقراضي أو رأس مالي أو مرابحة)؟ هل تملك كل المستندات والمتطلبات للحصول على التمويل؟ هل أنت مطلع على وسائل التقنية المالية FinTech وحلولها التمويلية، والتي يمكن أن توفر لك خيارات إضافية؟ على سبيل المثال منصات الإقراض الجماعي ومنصات الاستثمار الجماعي.