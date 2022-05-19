الوعي قبل التمويل

يعتبر التمويل أحد أسس بداية الأعمال والتجارة بمختلف أنواعها، ولا يمكن أن تستغني عنها معظم الشركات والمؤسسات؛ ومنها أيضاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وهم يحصلون خصوصاً "رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة المتوسطة" على تفضيلات تمويل من قبل الدول، أو يتجهون مباشرة لمؤسسات التمويل من بنوك أو غيرها بشروطهم وضوابطهم.
وهنا يجب التوقف عند أن التمويل ليس بالسهولة التي ينظر لها كل صاحب منشأة صغيرة أو متوسطة، بل يجب الوعي بكل تبعاتها وطرح أسئلة كثيرة قبل البحث أو التوجه للحصول على تمويل؛ كمثال ذلك: "هل تحتاج التمويل أصلاً؟ هل تعرف تبعات التمويل وما يترتب عليه من تأخر سداد أو فائدة تحتسب عليك سواء كانت ثابتة أو متغيرة؟ هل تملك الملاءة المالية لسداد المستحقات وقت استحقاق التمويل؟ هل تعرف حجم التدفق النقدي المتوقع؟ وهل سيحقق هذا التمويل أهدافك المتوقعة أم محل شكوك وتوقعات وتقديرات شخصية؟ وأي نوع من أنواع التمويل تحتاجه (تمويل إقراضي أو رأس مالي أو مرابحة)؟ هل تملك كل المستندات والمتطلبات للحصول على التمويل؟ هل أنت مطلع على وسائل التقنية المالية FinTech وحلولها التمويلية، والتي يمكن أن توفر لك خيارات إضافية؟ على سبيل المثال منصات الإقراض الجماعي ومنصات الاستثمار الجماعي.
يجب عدم استسهال الحصول على التمويل، فمؤسسات التمويل ترحب بالتمويل باعتباره نشاطها الأساسي ومصدر إيرادها وربحها، وتضع شروطاً مُحكمة للحصول على ضمانات تمويلها، ولكن عليك يا صاحب المنشأة أن تكون واعياً جداً، فالحصول على التمويل يجب أن يكون لضرورة حقيقية، وأنه سيضيف قيمة مضافة حقيقية لأعمالك في منشأتك، ويجب أن تملك التصور والوعي "المكتمل" وفهم كل تفاصيل التمويل المطلوب، وألا تغريك تسهيلات التمويل فهي طبيعية وواضحة للمؤسسات المالية، وتستهدف هذه الشريحة؛ لأنها أكثر حماساً ورغبة في النمو والتوسع السريع وهذا ما يوجب الحذر، بقدر أن تعرف تكاليف كل ذلك وأهميته وكل خياراته المتاحة.
وقد قامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بإطلاق عدة حملات تستهدف رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسلط الضوء على التوعية التمويلية، ومن أهمها حملة #التمويل_الصح بالتعاون مع الشركاء من البنوك التجارية وشركات التمويل، بالإضافة إلى بوابة التمويل والتي تعد منصة إلكترونية تقوم بالربط بين الممولين من القطاع الحكومي والخاص، وبين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالحصول على التمويل، وتمكِّنهم من اختيار العروض التمويلية المناسبة.
النجاح بالمنشأة هو بالنمو المتوازن، فقد لا تحتاج للتمويل أصلاً، والتوسع والنمو يأتي بتدرج وذلك لا يعني بالضرورة عدم الحاجة للتمويل؛ فكبرى الشركات تحصل على تمويل، ولكن هذه الشركات تملك الخبرة والدراية المالية للتعامل معها، وهو ما تفتقده يا صاحب المنشأة الذي تعتبر ببداية مسارك التجاري.