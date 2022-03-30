اليمن بمَنْ حضر وأخلص لوطنه

اليمن غني بشعبه، وعظمة الشعب اليمني في حكمته، وحتى الحوثيون يمكن أن يكونوا مكوِّنًا مهمًّا في مجتمع اليمن والجزيرة العربية إذا أدركوا واقعهم، وعملوا على فك الارتباط بأعداء اليمن، وحافظوا على وحدته، بعيدًا عن تعقيدات الطائفية والحزبية.