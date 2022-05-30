بقيادة "البسامي".. الأمن العام: التطور بروح المستقبل والإخلاص في العمل

لا شك أن المهمات كثيرة أمام الفريق "البسامي"، ولا شك أن هنالك العديد من القضايا التي تحتاج منه للمضي قدمًا بها نحو مراحل أكثر تميزًا وإبداعًا، إدارة الأمن العام التي تعد أكبر إدارات وزارة الداخلية، هي الروح الحقيقية للعمل اليومي في المملكة، إدارات المرور والتنفيذ والإحالات للمحاكم الشرعية وتنفيذ القرارات والتعامل اليومي مع حياة الإنسان سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو زائرًا، والمسيرة انطلقت منذ أن انطلقت رؤية المملكة 2030، والرسالة التي أطلقها سيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان -حفظه الله ورعاه- حين أخرج الجوالين أحدهما القديم والآخر الذكي الحديث، حيث نحن هكذا إشارةً إلى الجوال القديم، وسنصبح هكذا إشارةً إلى الجوال الذكي الحديث، هذه الرسالة مفادها أن على الجميع ليس فقط تقبّل التطور والتحديث، بل المساهمة والمشاركة أيضًا.