عبارة نسمعها دائمًا من أطباء المستشفيات والمستوصفات الخاصة عندما يتم الكشف عليك، وهي "تأمين أم كاش؟"، يعني ستدفع من حسابك الخاص أم عن طريق شركات التأمين. فإذا كانت الإجابة عن طريق حسابك الخاص يتم إلغاء بعض المتطلبات غير الضرورية، أما إذا كانت الإجابة عن طريق التأمين فسوف يتم عمل تحاليل وأشعة ـ وما يلزم وما لا يلزم ـ وكل ما يخطر على بالك سيتم عمله؛ لأن التأمين سيقوم بالتسديد. ربما يقول البعض إن هذا التصرف ـ نوعًا ما ـ سليم؛ لأنه لن يرهق ميزانية المريض بحكم أن التكلفة سيتم تسديدها من قِبل شركات التأمين. وهذا غير صحيح؛ لأن الكثير من الأطباء يطلب أشعة لا تخلو من الخطورة على المريض نظرًا لارتفاع سعرها، وهذا يؤثر على صحة المراجع بشكل أو بآخر. أيضًا عندما ترتفع فاتورة المريض بشكل مستمر فإن شركة التأمين سترفع بالتالي التغطية التأمينية للمريض وأسرته في العام القادم. كذلك من الناحية الأخلاقية يُفترض أن لا يتم هذا الأمر (عيني عينك) إذا لم يكن هناك حاجة لتلك الفحوصات، خلاف أن من يقوم بهذا الأمر لن يتورع عن تحميل مَن يدفعون من حسابهم الخاص طلبات تثقلهم، ولكن بنسبة أقل من أصحاب التأمين. أيضًا جزءٌ من تلك الطلبات لا يقلبها التأمين؛ وبالتالي يتم دفعها من حساب المراجع.