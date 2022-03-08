تبنِّي "التنافسية الإنتاجية" وتعزيز الاقتصاد الوطني

والمتابع لما بذله المركز الوطني للتنافسية منذ تأسيسه في 1/ 1/ 2019م، من جهود لتكريس تنافسية السعودية من خلال تحسين بيئة الأعمال، ورفع جاذبيتها، عبر تبني سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي أسهمت في تعزيز تنافسية السعودية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، سيدرك المستوى المتطور الذي بلغته السعودية على هذا الطريق، لكن الخطوة الجديدة التي اتخذها المركز من خلال إطلاق خطة عمله الجديدة تشكل انطلاقة قوية لرفع وتيرة الاندفاع نحو المزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني.