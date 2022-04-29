تجديد الوفاء في ذكرى بيعة الصفا

ويتجلى الدليل الواضح على تفرد برامج الرؤية كافة في أن معظم مشاريعها تحولت إلى حقيقة على أرض الواقع خلال فترة زمنية وجيزة، كيف لا ومَن يقف وراءها معروف طوال تاريخه بميله نحو الجوانب العملية، وحرصه على عدم إضاعة الزمن في تفاصيل لا طائل من ورائها. وهذا أبرز ما يميزه؛ إذ يجمع بين التروي في اختبار الأفكار والخطط، والتأكد من صلاحيتها ونجاعتها، واكتمال التخطيط والدراسة الوافية دون تسرع أو تعجل. وبمجرد أن يتم الانتهاء من ذلك فإنه لا يتردد في بدء تنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع. وبفضل تلك الوصفة الإدارية المتميزة فإن ما شهدته السعودية خلال الأعوام الخمس الماضية يؤكد حجم الجهود الهائلة التي بذلها سمو ولي العهد، وما تحقق من إنجازات يحتاج لسنوات طويلة؛ وهو ما يشير بوضوح تام إلى أن بلادنا مقبلة على نهضة اقتصادية ومجتمعية شاملة، وأن الأجيال المقبلة سوف تكون الأكثر استفادة منها.