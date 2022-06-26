الزواج للعقلاء فقط..!

ورغم ذلك لا يكاد يمرُّ يوم دون أن نسمع عن مأساة، ضحيتها إحدى النساء. ربما يرى البعض أن تلك الحوادث تمثل حالات فردية، ولا يصح اعتبارها مقياسًا لأحوال المجتمع. وربما كان ذلك صحيحًا، لكن التزايد الواضح في نسبة حوادث العنف ضد المرأة، الذي تؤكده الإحصاءات الرسمية، تقرع جرس الإنذار؛ لأنه إذا استمر ذلك الارتفاع الكبير بهذه الوتيرة نفسها فسوف يصل الأمر إلى حد الظاهرة التي تهدد المجتمع في غضون أعوام قليلة.