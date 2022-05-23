تحقيق النهضة وتطوُّر المنظومة التعليمية

ومخطئ مَن يربط التعليم وأهدافه الأساسية بمجرد تأهيل الشباب وتزويدهم بما يمكِّنهم من الحصول على وظائف في سوق العمل؛ لأن العلم في حد ذاته قيمة عظيمة، دعا إليها الإسلام، وحث عليها في كثير من المواضع؛ فأول آية قرآنية أنزلت هي قوله تعالى {اقرأ باسم ربك الذي خلق}، كما تحفل الأحاديث النبوية الشريفة بالكثير من الترغيب في طلب العلم. كذلك فإن من أهم مزايا التعليم أنه يحصن مدارك الشباب والنشء، ويمنعهم من الدعوات الهدامة والأفكار الضالة؛ إذ يفتح مداركهم، وينير بصائرهم للتمييز بين الحق والزيف، والصواب والخطأ، ويمنحهم القدرة على التفكير وإعمال العقل.