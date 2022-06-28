ترقية الهلال من "كتيبة" إلى "فوج"!!

يحتاج البطل إلى حافز يفوق الفوز، ويستمر الأبطال في اللعب؛ حتى يحصلوا على البطولة بالشكل الصحيح، ولهم الرغبة شعوريًّا بعدم الراحة.. وكل قصص البطولات في التاريخ الرياضي تقوم على تفصيلة درامية واحدة، هي أن البطل لم يستسلم أبدًا.