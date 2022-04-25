تفرُّد السعودية في خدمة مصالح شعبها

فلسفة السياسة السعودية تقوم على مبدأ: ليس لنا أصدقاء دائمون، ولا أعداء دائمون، بل لنا مصالح دائمة، تهدف دائمًا إلى مزج السياسة بالصداقة، وأن يعيش هذا العالم بسلام بعيدًا عن الحروب والأزمات، وقريبًا من خلق روح التعاون بين الدول، وعقد شراكات مثمرة، تعود بالنفع -في المقام الأول- على الموطن. وهذا من حكمة السياسة السعودية مع جميع الدول، صديقة كانت أو عدوة. وحتى صداقة الأعداء -أحيانًا- تُخفِّف من وقع البلية.