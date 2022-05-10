تقديم اختبارات المدارس.. حاجة ملحة..!!

وفي هذه الأيام يدور حديث حول تقديم الجامعات اختبارات طلابها ليوم 17 شوال؛ ولذلك نتمنى من وزارة التعليم تقديم اختبارات مدارس التعليم العام (بنين وبنات) إلى 20 أو حتى 25 من شهر شوال، ولا داعي للإصرار على أن تكون الاختبارات حتى 20 ذي القعدة، خاصة لمدن المنطقة الغربية كمكة وجدة، التي يكثر بها حجاج بيت الله الحرام، ويزداد الزحام بها على نهاية شهر شوال وبداية شهر ذي القعدة لقرب أداء شعيرة الحج، التي تقرر فيها هذا العام من حكومتنا الرشيدة زيادة العدد لمليون حاج، فضلاً عن أنه إذا علمنا أن بعض طلاب المرحلة الثانوية يعملون في الحج كل عام ممن لديهم ارتباطات بمؤسسات الطوافة كل عام، ولم يعملوا طوال السنتين الماضيتين بسبب جائحة كورونا.. فليتنا ننظر لذلك الأمر بعين الرأفة والرحمة لطلابنا وطالباتنا، ونقدِّم الاختبارات لهم بدلاً من أن تكون الاختبارات في 20 ذي القعدة، وتبدأ الإجازة في غرة شهر ذي الحجة في عز أشهر الصيف (شهر يوليو)، الذي سيكون على مقربة من نهاية نسك الحج..!!