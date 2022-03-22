تلسكوب جيمس ويب يلتقط أول صورة عالية الدقة

المهمة العلمية لم تبدأ رسميًّا بعد؛ إلا أن هذه الصورة الأولى تُوَضّح مدى التحول الذي سيُحدثه جيمس ويب في الفيزياء الفلكية. في هذه الصورة، ركّز التلسكوب على النجم لمدة 35 دقيقة (مما يُثبت أن قدرات التتبع لديه ممتازة) تقريبًا لكل بقعة.. كل نقطة ضوء في الخلفية، ليست نجمًا؛ بل مجرة، لم يسبق رؤيتها من قبل بمثل هذه التفاصيل الرائعة.. لقد سافر ضوء تلك المجرات عبر الكون لمليارات السنين، فقط في انتظار أن نبني تلسكوبًا حساسًا بدرجة كافية لرؤيتها. قد يكون بعضها مجرات لم تكن معروفة من قبل؛ على الرغم من أننا سنضطر إلى انتظار مزيد من التحليل لفهم العجائب الكونية التي كُشفت لنا الآن.