تنظيمات الظلام ووسائط التجييش

** وفي أحداث الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها العالمية فإن تنظيمَي داعش والقاعدة، وربما غيرهما من التنظيمات، بدأت العودة إلى المشهد، وهذا يفسر ظلامية هذه التنظيمات الدموية التي لا تقيم وزنًا للأرواح أو الممتلكات؛ فهي تبرز وتتشكل وتقوى في مثل هذا الظرف في ظل التركيز العالمي على الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضًا إشارة إلى أن هذه التنظيمات هي صناعة موجهة، تدعمها أطراف مستفيدة منها لتحقيق أهداف وأجندة معينة، أو اتخاذها ذريعة للوصول إلى أهداف مرسومة.