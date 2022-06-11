"حراج" التواصل.. الفوضى في أبشع صورها

أما الذين اعتادوا على التجاوز والانتهاك فإن هؤلاء لا يُجدي معهم غير تغليظ العقوبات، وإيقاع الجزاء اللازم، ونشر ذلك على الملأ؛ حتى يكونوا عبره لأمثالهم، ولاسيما أن الفقرة (1) من المادة السادسة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية تنص على أنه (يعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه في الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي). وفي تطبيق هذه العقوبة ردع وتأديب؛ فقديمًا قيل إن من أَمِن العقوبة أساء الأدب.