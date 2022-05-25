حروب الإنسان على الإنسان!!

في بداية القرن الواحد والعشرين عاش العالم على سيل من الأمراض الفتاكة. وما تشهده البشرية -جمعاء - اليوم هو البداية لحروب جرثومية متواترة، صُناعها ومخرجوها مجهولون، جعلوها عالمية، ولو تتبعنا آثارها في أوطانهم وشعوبهم فهي الأقوى؛ لأنهم يريدونها كذلك؛ فمن صالحهم القضاء على أكبر عدد من البشر غير المنتج، وتحرير اقتصادياتهم المهددة بالإفلاس. وفي المقابل هناك الكثير من البلدان لم تكن الوفيات بحجم ما حدث عندهم من وفيات، وهذا يمثل ذر الرماد في عيون الرأي العام العالمي.