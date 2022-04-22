حقيقة الحملة العسكرية الروسية!!

الغرب وأمريكا لم يكونا بهذه السذاجة السياسية، بأن يسمحوا لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو بالذات؛ لأن ذلك سيحرجهم، ولا يتوافق مع أجنداتهم الخبيثة القادمة ضد روسيا؛ فأخذوا في مماطلة الأوكران، والتسويف بهم، وعلى خط موازٍ كان الروس يرقدون غضبهم على الحدود الأوكرانية من خلال مفاوضات ومطالبات مع الغرب والأمريكان بعدم ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الزحف الغربي تجاه أوكرانيا لم يتوقف، خاصة بعد أن اطمأنوا لولاء الرئاسة الأوكرانية لهم. ومن الواضح أن زيلنيسكي سلم الخيط والمخيط، ولا يتخذ أي قرار بشأن المفاوضات، وإنما دوره يقتصر على نقل آراء الآخرين؛ فهو كالروبوت الآلي؛ يتحكم به دول كبرى في الغرب.