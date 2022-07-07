حوار الطرشان بين الطبيب والمرضان

الطبيب قد يكون مبدعًا، متميزًا، وصاحب صيت عالٍ في مجال عمله؛ لكنه يفتقد لأبسط مهارات التواصل الفعال مع المريض، وقد لا يكون متميزًا علميًّا أو من العشرة الأوائل؛ لكنه أنيق في التواصل مع مرضاه ويحبونه؛ بل حديثه بلسم قد يغني عن الدواء.