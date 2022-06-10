خدمة الحد الاستهلاكي ودورها في تطوير قطاع المياه

وأمر كهذا يثير الإعجاب والاستغراب في الوقت نفسه؛ لأننا لا نعيش فقط في منطقة صحراوية جافة، بل يرتفع لدينا عدد السكان بشكل مطرد، لم يحدث في أي فترة تاريخية سابقة. يثير الإعجاب لأنه يحدث في فترة مناخية حساسة، تغيَّر فيها المناخ، وشحت فيها الأمطار بشكل واضح خلال العقود الخمسة الأخيرة، لدرجة يتذكر فيها جيل الآباء الفرق بين أيامهم وأيامنا.. أيام كانت فيها مدن وقرى كثيرة في السعودية تضم من الآبار والمزارع ما يفوق عدد السكان بكثير. أما اليوم فانقلب الوضع، وتضاعف عدد السكان في وقت تموت فيه المزارع، وتجف فيه الآبار، وتتراجع المناطق الخصبة أمام كتل الأسمنت الضخمة..