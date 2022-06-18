دبلوماسية الطعام.. أبرز أدوات القوة الناعمة

ولا شك أن الكبسة هي من أشهر المأكولات التي عُرفنا بها خلال التاريخ، لكنها قطعًا ليست الوحيدة، بل إن المطبخ السعودي عامر بالكثير من الوجبات اللذيذة الصحية التي يمكن أن تجد قبولاً كبيرًا في الخارج إذا وجدت الترويج المناسب، ولاسيما أننا نعتمد في غذائنا على مكونات طبيعية، تبتعد عن التصنيع الغذائي، وتميل إلى استخدام المكونات الطازجة.