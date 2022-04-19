دعوة من القلب لمجتمع العلاقات العامة

أعود وأؤكد من جديد أن جمعية SPARA التي يقوم على مجلس إدارتها العديد من الإخوة الأفاضل بالإعلام العاملين في هذا المجال شهدت خلال الفترة الماضية تفاعلاً كبيرًا من المهتمين بهذا المجال على مستوى الأفراد والمؤسسات، وكان لها دور ملموس، إلا أننا نتطلع إلى أن تكون ملاذًا لأبناء المهنة الواحدة، نلتقي تحت ظلالها، وتكون مرجعية لنا؛ لنستفيد من رصيد الخبرة الذي يحظى به الرواد الذين سبقونا، ونسهم في نقل القليل الذي تعلمناه إلى إخوتنا الذين أتوا بعدنا، ونساعدهم على صقل مواهبهم، وتطوير قدراتهم، وتعريفهم بكل ما هو جديد في مجال التخصص، وأن نصل إلى مرحلة إنشاء هيئة، ترعى العاملين في هذه المهنة، وتحفظ مكتسباتهم، وتصون حقوقهم.