ربط التعليم بخطة التنمية الشاملة مَطلبٌ

بعيدًا عن الإسهاب، وقريبًا من الإيجاز، في ربط التعليم بخطة التنمية الشاملة وفق رؤية 2030م.. يُعنى برنامج جودة الحياة بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، ومنها تهيئة البيئة اللازمة، واستحداث خيارات جديدة للتعليم، تُعزِّز من عملية هذا الربط، وتحقق الأهداف، وتقودنا إلى العالمية.