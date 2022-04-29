رجل المرور.. اذكــروه بدعـوة..!!

حقيقة، لا يقتصر دور رجل المرور على فك الاختناقات المرورية عند الإشارات والطرق والشوارع الرئيسية، وتنظيم حركة السير في الأسواق التجارية، التي تشهد حركة غير عادية، تصل للمعدل الأعلى لحركة المركبات والسيارات؛ وإنما أكثر من ذلك بكثير؛ فهو يشارك المجتمع أفراحه في الأعياد والعودة للمدارس، ويضحى من أجلهم، ويحافظ على الأرواح بالتوجيه والنصح والإرشاد، ويباشر الحوادث، ويسعف المصابين، وهو الدور الإنساني العظيم لرجل الأمن في بلادنا المباركة؛ فالشكر العميق لرجل المرور في كل زمان ومكان..!!