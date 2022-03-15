رسالة إلى مرور الرياض من ذوي الإعاقة

حقيقة ومع الأسف هنالك ممارسات فردية منتشرة بالاستخفاف بمواقف ذوي الإعاقة، وكل الحجج لذلك واهية ضعيفة، فلا وجود ازدحام يبرّر لك الوقوف في هذه الأماكن المخصّصة، ولا نزولك من مركبتك لقضاء حاجة مستعجلة تسمح لك بالوقوف؛ لأن اللحظة التي قد تستولي فيها على هذا الموقف، تكون هي اللحظة التي يصل فيها ذو إعاقة أحوج لهذا الموقف منك، ولا يجد موقفه الذي يخصّصه له النظام، وهي مواقف بالمناسبة عددها قليل مقارنة بالعدد الكلي للمواقف في أي مكان، وإن كنا نطالب بمزيدٍ من هذه المواقف، لكننا بالتأكيد نطالب وبالضرورة بعدم الاعتداء على المواقف المخصّصة لذوي الإعاقات من باب أولى.